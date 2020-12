Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 12:51 Uhr

Im Zeitraum vom 07.08.2020, 15:00 Uhr bis zum 12.08.2020, 08:00 Uhr kam es in der Nahestraße Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung am Nahe-Center Idar-Oberstein.

Dabei schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Gegenstand zwei Fensterscheiben des Gebäudes ein. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.



