Sachbeschädigung am Clubheim des Bollenbacher SV

Im Zeitraum von Freitag, den 21.05.2021 bis Donnerstag, den 27.05.2021 haben bislang unbekannte Täter ein Fenster und die Eingangstür am Vereinsheimes des Bollenbacher SV beschädigt.

Der

Sachschaden liegt im Bereich eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die

Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im

Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an

die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich

zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.



