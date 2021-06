Sabotage an Corona-Teststation am Domfreihof

In den frühen Mittagsstunden des 04.06. kam es zu einer Sachbeschädigung an der Corona-Teststation des Rotary-Club Trier-Porta auf dem Domfreihof.

Der oder die Täter durchtrennten hierbei im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr ein Stromkabel, welches als Hauptenergiezufuhr der Teststation dient.

Aufgrund der im Anschluss durchgeführten Reparatur konnte die Teststation erst mit zeitlicher Verzögerung in Betrieb genommen werden.



Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



