Ruhige Ostertage gehen zu Ende – Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 26 Strafanzeigen, 16 Verkehrsunfälle und 46 Vorgänge ohne strafrechtliche Handlung erfasst.



29. März 2024: Karfreitag



Zur Eröffnung der Tuningsaison 2024 wurden am „Carfriday“ durch die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Baumholder und Birkenfeld in allen drei Dienstgebieten gemeinsame Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten 21 Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen aufgrund unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Gegen insgesamt 27 Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Auf die bereits veröffentliche gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Birkenfeld wird verwiesen.

An den übrigen Ostertagen kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen, sodass die Polizeiinspektion Idar-Oberstein eine positive Bilanz zieht.



