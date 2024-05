Trier

Rücknahme der Vermisstensuche in Trier Euren

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Die seit Dienstag, 28.05.2024, in Trier-Euren vermisste Jugendliche konnte in den Morgenstunden wohlbehalten in Trier aufgefunden werden.