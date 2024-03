Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 3 minderjährigen Mädchen.

Die Fahndung nach den drei minderjährigen Mädchen aus dem Kinderheim in Niederwörresbach wird eingestellt.

Die Drei wurden am heutigen Nachmittag durch Passanten in Idar-Oberstein erkannt und im Anschluss durch Beamte der Dienststelle wieder ins Kinderheim zurückgeführt.

Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Informationen und Hinweise aus der Bevölkerung.



