Rückblick auf ein einsatzreiches Wochenende der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Anzeige

Es wurden 27 Strafanzeigen gefertigt, 14 Verkehrsunfälle aufgenommen und 74 so genannte „sonstige Vorgänge“ bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



Am Freitagnachmittag führte die Polizei zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt eine gemeinsame Kontrolle am Bahnhof Idar-Oberstein durch. Ziel der gemeinsamen Kontrollen ist es, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und Straftaten im öffentlichen Raum zu bekämpfen. Vor Ort wurden mehrere Personen kontrolliert. Straftaten konnten hierbei nicht festgestellt werden. Während der Kontrolle kam es zu einigen Bürgergesprächen. Die Polizei wird zusammen mit dem Ordnungsamt auch in Zukunft weiter gemeinsame Kontrollen in diesen Bereichen durchführen.



Am Freitagabend wurde eine Standkontrolle auf der B41, Höhe Bushaltestelle Struth, durchgeführt. Ca. 20 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Bei einer Fahrerin konnte während der Kontrolle festgestellt werden, dass diese die „Blitzer-App“ nutzte. Die Nutzung der App ist in Deutschland nicht erlaubt und wird mit einem Bußgeld in Höhe von 75EUR und einem Punkt in Flensburg geahndet. Zusätzlich wurde bei einem 42-jährigen Roller-Fahrer Anzeichen für einen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Führerschein und der Schlüssel des Rollers wurden sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



Am Samstagmorgen erhielt die Polizei eine Mitteilung, dass es bei einer größeren Familienfeier in Gerach zu Streitigkeiten zwischen den Feiernden käme. Aufgrund der Meldung wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifen angefahren. Aufgrund der Gemütslage der Feiernden musste die Veranstaltung letzten Endes durch die Polizei beendet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell