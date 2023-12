Rollerfahrer versucht vor der Polizei zu flüchten – Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend fiel einer Streife ein schwarzer Motorroller auf, der entgegen der Einbahnstraße in die Bismarckstraße einbog.

Als der Fahrer bemerkte, dass er verfolgt wurde, fuhr er zunächst auf den Gehweg und stoppte seinen Roller. Nachdem die Streife versuchte ihn zu kontrollieren, fuhr er los und versuchte in Richtung Kobachstraße zu flüchten. Zunächst flüchtete er in eine Parkhauseinfahrt, wo er versuchte, den Roller zu verstecken. Anschließend flüchtete der 23-jährige Fahrer durch ein Gartengrundstück, entledigte sich seines Helms und lief weiter in ein Wohnhaus, wo er kurz darauf durch die Streife festgestellt werden konnte. Ein im Anschluss durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Der Roller wurde präventiv sichergestellt.



Der Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zusätzlich wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein weißt nochmals auf die Gefahren von Drogen im Straßenverkehr hin! Durch den Konsum wird das Wahrnehmungsvermögen negativ beeinflusst, die Risikobereitschaft steigt und Geschwindigkeiten werden falsch eingesetzt.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein appelliert nochmals an die Bürgerinnen und Bürger, jegliche Fahrzeuge nach dem Genuss von Alkohol oder sonstigen Stoffen vorsichtshalber stehen zu lassen! Durch das Fahren unter Alkohol- und/ oder Betäubungsmitteleinfluss gefährden Sie nicht nur sich, sondern auch ihre Mitfahrer und Unbeteiligte! Auch kann ein Führerscheinentzug weitreichende, wie bspw. berufliche Folgen für Sie haben!



