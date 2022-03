Reifenstecher in Trier-Kürenz, Polizei sucht Zeugen

Gleich drei plattgestochene Reifen an drei verschiedenen Fahrzeugen ist das bedauerliche Resultat von erneuten Vandalismustaten.

Tatort dabei ist der Kobusweg im Stadtteil Kürenz. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei Trier davon aus, dass die Taten am Montag, 14. März 2022 in der Zeit zwischen 07.00 und 08.00 Uhr verübt worden waren. Der Kobusweg ist nur schwach beleuchtet und wenig frequentiert. Trotzdem erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, die Angaben zu einem möglichen Täter machen können. Diese werden unter 0651/9779-5210 entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-5249

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell