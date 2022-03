Reifenstecher in Schweich

Ein bisher unbekannter Täter hat an mindestens fünf Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Schweich die Reifen zerstochen.





In der Zeit zwischen dem 21.01.2022 und dem 06.03.2022 wurden auf dem Aldi-Parkplatz, In den Schlimmfuhren 10, in Schweich, an mehreren geparkten PKW die Reifenflanken mittels eines scharfkantigen Gegenstandes eingestochen.

Zeugen des Vorfalls und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/91570, Email pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.



