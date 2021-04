Idar-Oberstein

Reifenstechen

In der Zeit von Freitag, 16.04.2021, 15:30 Uhr bis Montag, 19.04.2021, 05:20 Uhr kam es in der Rhaunener Straße in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten LKW.