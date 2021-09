Reifen zerstochen

Am Sonntag, den 19.09.2021 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Burger Kings in Idar-Oberstein (Stadtteil Nahbollenbach) der Reifen eines dort abgestellten Hyundai i30 zerstochen.

Hierdurch entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



