Hermeskeil

Reifen an Personenkraftwagen zerstochen

Am Sonntag, 01.11.2020, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 03:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem 1er BMW, welcher in Osburg in der Peter-Jäckelstraße abgestellt worden war.