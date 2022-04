Raupe im Weinberg abgestürzt. Fahrer verletzt

Heute, am 20.04.2022, stürzte eine Raupe bei Arbeiten im Weinberg ab. Die Raupe befand sich, zum Zeitpunkt des Unglücks, in einer Steillage und wurde mittels Seilzug gezogen.

Auf halber Strecke riss das Stahlseil, die Raupe rutschte bergab und knallte gegen eine Schutzplanke am Rand der Stützmauer des Weinbergs. Der Fahrer der Raupe wurde auf die, unterhalb des Weinbergs verlaufende L 148 geschleudert und schwer verletzt.



Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen des Vorfalles sollen sich bei der Polizeiinspektion Schweich melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell