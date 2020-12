Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 22:40 Uhr

Idar-Oberstein

Randalierende junge Männer beschädigen Haustüre

Drei Jugendliche/Heranwachsende randalierten am Dienstagabend, 13.10.2020 zwischen 20:30 – 21:30 Uhr in der Hauptstraße, Höhe Parkhotel in Richtung Kreisel Edelsteinbörse.