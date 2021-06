Trier

Radmuttern an Pkw gelöst

Am Montag, den 28.06.2021, zw. 05.00 – 11.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter auf dem Rewe Parkplatz, Wasserweg in Trier, die Radmuttern an einem weißen VW Touran vorne links gelöst.