Trier

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt; Unfallverursacher flüchtet

Am Montag, 22.03.21, kam es gegen 07:40 Uhr in Trier in der Straße „Am Grüneberg“ im Bereich des dortigen Kelterhäuschens zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW, der an ihr vorbeifuhr.