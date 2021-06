Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch dem 16.06.2021, kam es gegen 16.15 Uhr, in der Unterführung der Avelsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen VW und einer 22jährigen Radfahrerin.

Beide waren in Fahrtrichtung Aveler Tal unterwegs. Der VW überholte die Radfahrerin und touchierte diese hierbei mit dem Außenspiegel. Hierdurch kam die Radfahrerin zwar nicht zu Fall, jedoch entstanden nicht unerhebliche Verletzungen an ihrem Arm.



Nach dem Verkehrsunfall verließ der unfallverursachende Pkw unerlaubt die Unfallstelle.



Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen schwarzen VW geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97795212 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



