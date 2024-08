54439 Saarburg

Radfahrer mit Luftdruckpistole beschossen

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstag, 08.08.2024 gegen 00:10 Uhr traf ein 49-jähriger Radfahrer in Saarburg, Staden, im Bereich Fußweg an der Schiffsanlegestelle auf eine Gruppe Jugendliche.