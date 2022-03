Radfahrer beleidigt und verängstigt spielende Kinder

Trier, OT Ehrang (ots) – Am Dienstag, 01. März 2022 kam es am frühen Nachmittag in der Florastraße in Trier OT Ehrang zu einer verbalen Entgleisung eines erwachsenen Radfahrers gegenüber vier spielenden Kindern.