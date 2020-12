Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 17:11 Uhr

Am heutigen Mittag, 01.10.2020 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B51 zwischen Hohensonne und der Abfahrt Newel.

Bei regennasser Fahrbahn kam zum Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen, die sich zuvor im Begegnungsverkehr befanden. Durch den Unfall erlitten die Fahrer der beiden Fahrzeuge Verletzungen in bislang unbekanntem Ausmaß.



Bedingt durch die Unfallaufnahme ist die B51 aktuell in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet; Es wird gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Aufgrund der derzeit laufenden Maßnahmen wird gebeten von zeitnahen Presseanfragen abzusehen. Bei weiteren Erkenntnissen, u.a. zum Unfallhergang, wird eine umfassende Pressemitteilung veranlasst.



