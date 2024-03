Pressesofortmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 419, Gemarkung Wincheringen

Am Dienstag, 19.03.24 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 419, Gemarkung Wincheringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein aus Fahrtrichtung Wincheringen in Fahrtrichtung Nittel kommender Fahrer eines PKW aus dem Kreis Trier-Saarburg beim Versuch nach links auf einen Parkplatz abzubiegen die bevorrechtigte und entgegenkommende Fahrzeugführerin eines PKW aus dem Wittlicher Raum.



Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden.

Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurden der Fahrer und die Fahrerin in Trierer Krankenhäuser verbracht.



Aktuell ist die B 419 zwischen Wincheringen und Nittel für die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.



