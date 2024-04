Pressesofortmeldung/ Busunfall

Am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 07:57 Uhr kam auf der L 131 kurz vor Freudenburg ein Bus aus bis dato ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, welches nach aktuellem Kenntnisstand mit ca. 20 Jugendlichen/ Kindern besetzt war, geriet in der dortigen Böschung in Schieflage zum stehen.

Freudenburg (ots).



Am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 07:57 Uhr kam auf der L 131 kurz vor Freudenburg ein Bus aus bis dato ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.



Das Fahrzeug, welches nach aktuellem Kenntnisstand mit ca. 20 Jugendlichen/ Kindern besetzt war, geriet in der dortigen Böschung in Schieflage zum stehen.

Dabei wurde nach aktuellen Erkenntnissen ein Kind leicht verletzt.



Rettungskräfte sind zurzeit vor Ort im Einsatz.



Wir bitten von aktuellen Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.



