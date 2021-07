Presse-Erstmeldung: Tank-LKW verliert Flüssigkeit, Straße gesperrt

Aus dem defekten Silo-Tank lief gegen 17:00 Uhr nach ersten Erkenntnissen eine stark riechende Flüssigkeit, ein Bio-Substrat, aus. Es wird abgeklärt, in wie weit die angrenzenden Gewässer der „Wörresbach“ und im weiteren Verlauf der „Fischbach“ hiermit in Berührung kamen. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Birkenfeld, die Straßenmeisterei Kirn sowie die örtlichen Feuerwehren sind momentan mit der Abklärung des Schadensfall und Reinigungsarbeiten beschäftigt.

