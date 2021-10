Präsenz der Trierer Polizei am Mittwochabend

auf 14. Oktober 2021) zeigte die Polizei Trier im gesamten Dienstgebiet eine starke Präsenz und war für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar.



Hierbei mussten zwei fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen werden.



So kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 24 Uhr auf der B51 im Bereich der Hochschule Trier einen 25-jährigen Fahrzeugführer. Im Zuge dieser Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht.



Keine zwei Stunden später stoppten Beamte der Polizeiinspektion Trier in der Eurener Straße einen 29-jährigen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden von geringen Mengen an Amphetamin.



In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde den berauschten Fahrzeugführern Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.



Die Polizeiinspektion Trier wird auch weiterhin im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer legen und insbesondere klare Kante gegen berauschte Fahrer – zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer – zeigen.



