Positive Bilanz beim Electro-Love Open Air

Am 05.07.2024 fand das Musik Festival „Electro Love“ im Niederwörresbacher Steinbruch statt.

Hier haben ausgelassen über 2500 Menschen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Polizei begleitete die Veranstaltung um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen und zieht ein durchweg positives Resümee. Es wurde zwar ausgelassen, aber friedlich gefeiert, sodass die Beamten keine Straftaten im Zusammenhang mit dem Festival registrierten. Im Gegenteil entstanden einige nette Bürgergespräche mit den Feiernden. Ebenso kam es zu keinen Verkehrsstörungen im An- und Abreiseverkehr. Die Polizei bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und Ordnungsbehörden.



