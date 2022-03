Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021 der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz

„



Seinen ausdrücklichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger des Dienstbezirkes stellt der Leiter der PI Saarburg, Herr Harald Lahr der Vorstellung der PKS vorweg.



“Durch Ihr Mitwirken und die getätigten Hinweise wurde die Aufklärung vieler Straftaten erst ermöglicht oder unterstützt. Dafür möchte ich unserer Bevölkerung ausdrücklich danken.



Die am 14.02. veröffentlichten Unfallzahlen und die nun vorgelegte PKS sind zugleich auch Nachweise der überaus engagierten und professionellen Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der PI Saarburg und der Polizeiwache Konz, welchen ich dafür meine Anerkennung ausspreche.„



2.084 Straftaten wurden 2021 im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg, inklusive Polizeiwache Konz erfasst.

Im Jahresvergleich ein Rückgang um 24 Fälle (1,1 %). Von diesen Delikten konnten 1.329 Fälle aufgeklärt werden.



Die Aufklärungsquote betrug 63,8 %.



Wesentliche Erkenntnisse aus der PKS 2021 im Fünf- Jahresvergleich:



Rohheitsdelikte/ Straftaten gegen die persönliche Freiheit

“Statistisch ist nahezu jede 3. Körperverletzung in Zusammenhang mit Gewalt in engen sozialen Beziehungen zu setzen„



Diebstähle- Rückgang der Fallzahlen auf Fünf- Jahres- Tief



Wohnungseinbruchdiebstähle- Tiefststand der Fallzahlen



Vermögens- und Fälschungsdelikte- Statistisch gleichbleibend, jedoch:

“Unglaubliche Geschichten- Kaufen Sie nicht alles ab!"



Die Gesamtveröffentlichung ist der Anlage zu entnehmen.



Rückfragen bitte an:



Harald Lahr



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-20

pisaarburg@polizei.rlp.de



