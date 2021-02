Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 der Polizeiinspektion Trier

Die Gesamtzahl lag demnach im zurückliegenden Jahr bei 11285, dem zweitniedrigsten Wert der letzten fünf Jahre. Die Vergleichbarkeit des Jahres 2020 mit den vorausgehenden Jahren ist aufgrund der Corona-Pandemie mit den Lockdown-bedingten Einschränkungen in vielen Lebensbereichen nur bedingt gegeben.

Die Aufklärungsquote von 69,8 % – 5899 tatverdächtige Personen konnten ermittelt werden – liegt beim Niveau der letzten drei Jahre.



Im Bereich der Rohheitsdelikte ist insgesamt ein Rückgang der Straftaten zu verzeichnen. Als solche gelten Taten, die sich gegen die Freiheit und körperliche Unversehrtheit eines Menschen richten. Die Gesamtzahl aller Körperverletzungsdelikte sank um 72 Fälle auf 1134, bei einer Aufklärungsquote von 88,4 %. Während die Anzahl der einfachen Körperverletzungen um 70 Fälle sank, blieb die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen auf Straßen, Wegen oder Plätzen mit 120 registrierten Fällen exakt gleich. Allerdings konnte hier die Aufklärungsquote erfreulicherweise um 7,5 % auf 82,5 % zum Vorjahr gesteigert werden.

„Sicherlich“, so der scheidende Dienststellenleiter der PI, „ist dieser Rückgang auch auf das Pandemiegeschehen im vergangenen Jahr zurückzuführen.“



Im Deliktsbereich der Diebstähle kann für die Ladendiebstähle ein Rückgang der Straftaten um 163 Fälle konstituiert werden. Gleichzeitig liegt die Aufklärungsquote bei 94,4 % (Vorjahr: 94,3 %). Der Wert stellt den niedrigsten im 5-Jahres-Vergleich dar. Erklärbar dürfte diese Entwicklung auch mit den pandemiebedingten Geschäftsschließungen sein.

Dieser Trend spiegelt sich zudem in der Deliktgruppe der einfachen Diebstähle wider, der im Vergleich zum Vorjahr um 86 Fälle gesunken ist. Die Aufklärungsquote fiel hier leicht um 0,5 % auf 31,2 %.

Bei den Diebstählen unter erschwerenden Umständen ist mit 1014 Fällen im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 44 Fällen festzustellen.



Bei den sonstigen Straftaten, die unter anderem die Delikte Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung umfassen, gab es unterschiedliche, wenn auch allgemein positive Entwicklungen. Im Jahr 2020 wurden 1146 Sachbeschädigungen aufgenommen, wohingegen dieser Wert im Vorjahr noch bei 1217 Straftaten lag. Die Anzahl der Hausfriedensbrüche stieg um 12 Fälle, wobei die Anzahl der aufgenommenen Beleidigungen um 2 Fälle auf 377 sank.



„In vielen Deliktsbereichen haben sich positive Entwicklungen auch in diesem Jahr fortgesetzt. Unbestritten hat die Pandemie und ihre Folgen diese Gesamtentwicklung beeinflusst.

Die positiven Entwicklungen sind allerdings auch das Ergebnis der engagierten und professionellen Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten der PI Trier und der Polizeiwache Innenstadt, denen mein ausdrücklicher Dank gilt.“ Nicht vergessen möchte PD Dietmar Braun zudem die Bürgerinnen und Bürger, durch deren Mitwirken die Aufklärung vieler Straftaten ermöglicht oder unterstützt wurde."



