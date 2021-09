Polizeilich ereignisreiches Wochenende in Saarburg und Konz/ Zeugen gesucht

Saarburg/ Konz (ots) –



Die Polizeiinspektion Saarburg sucht Zeugen zu Vorfällen des vergangenen Wochenendes Freitag, 24.09.21 bis Samstag, 25.09.2021.



Saarburg:



Körperverletzungen; Schlägerei zwischen mehreren Personen vor dem Dienstgebäude der Polizei Saarburg, Beleidigungen u.a. der eingesetzten Polizeibeamten



Sachbeschädigung; Streifenwagen der Polizei Saarburg massiv beschädigt,



Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung an zwei Polizeibeamten, Beleidigung von vier Polizeibeamten



Zwei Trunkenheitsfahrten im Industriegebiet Saarburg mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte



Konz:



Gefährliche Körperverletzungen; 27-jährige Frau durch Fußtritte und Schläge ins Gesicht schwer verletzt



Körperverletzung; 18-Jähriger durch Faustschläge in Konzer Gaststätte verletzt



Saarburg



In der Nacht von Freitag, 24.09.21, auf Samstag, 25.09.21, gegen 01:00 Uhr, kam es unmittelbar vor der Dienststelle der Polizeiinspektion Saarburg zu einer größeren Ansammlung von jungen Menschen (ca. 30-40 Personen).

Bisher wurden in der Folge drei Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht.

Unter anderem wurde von einer 19 jährigen männlichen Person aus Konz eine Glasflasche auf dem Kopf einer andere Person zerschlagen. Der Geschädigte wurde mittels RTW in ein örtliches Krankenhaus verbracht.



Eine weitere Person erhielt Faustschläge ins Gesicht, eine andere Person erhielt eine sogenannte „Kopfnuss“ von einem weiteren Tatverdächtigen. Tatverdacht richtet sich hier gegen eine weitere 19 jährige, männliche Person aus Konz.



Die eingesetzten Beamten und bei der Polizeiinspektion Saarburg bedienstete Beamte wurden bei der Sachverhaltsaufnahme zum Teil massiv beleidigt. Entsprechende Anzeigen wegen Beleidigung, u.a. gegen einen 20 jährigen Mann aus Trier, wurden gefertigt.



Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Es konnte beobachtet werden, wie eine zunächst unbeteiligte 22 jährige männliche Person aus der Nähe von Trier eine gegenüberliegende Gaststätte verließ und einen in unmittelbarer Nähe zur Dienststelle abgestellten Streifenwagen mit zwei Fußtritten und einem Ellenbogenschlag gegen die Heckscheibe stark beschädigte. Die Heckscheibe ging hierbei komplett zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3.000,- EUR. Der zunächst flüchtende Täter konnte gestellt werden. Bei der Verbringung zur Dienststelle leistete dieser erheblichen Widerstand, wobei zwei Beamte leichte Verletzungen davontrugen. Zudem wurden die Beamten während der Durchführung der Maßnahme mehrfach beleidigt. Es wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft Trier eine Blutprobe angeordnet. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.



Konz



Im Verlaufe der Nacht, gegen 03:30 Uhr, kam es dann in Konz im Bereich des Mitfahrerparkplatzes zu einem weiteren polizeilichen Einsatz, bei dem eine 4-köpfige Gruppe von zwei männlichen Personen zunächst verbal bedroht wurden. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde eine 27-jährige Frau von einem der beiden Täter mittels Fußtritten und Faustschlägen ins Gesicht schwer verletzt. Die Geschädigte musste im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden. Bei einem der noch vor Ort angetroffenen Personen handelte es sich um einen mit Haftbefehl gesuchten 22-jährigen Mann aus Konz. Dieser wurde aufgrund des Haftbefehls vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der Täter war flüchtig und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden.



Saarburg



Am Samstag, 25.09.2021, gegen 23:00 Uhr fielen zwei Fahrzeugführer vor einem Club im Industriegebiet Saarburg durch eine unsichere Fahrweise auf. Die beiden 41 und 44 Jahre alten Personen wurden von den eingesetzten Beamten kontrolliert. Bei beiden wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Anschließend wurde bei beiden eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Da sich der 41-jährige Beschuldigte gewaltsam den Maßnahmen widersetzte, wurde bei ihm zudem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Durch die Gewaltanwendung wurde niemand verletzt. In beiden Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt.



Konz



Etwa zeitgleich gegen 23.30 Uhr kam es in einer Konzer Gaststätte zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 18-jähriger Gast aus der VG Saarburg wurde von einem 38-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Die Straftat wurde erst im Nachgang zur Anzeige gebracht.



Die Polizei Saarburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen abgeben können, sich unter Tel. 06581/9155-0 zu melden.



