Polizeiinspektion Trier sucht flüchtigen Unfallverursacher

Die Polizeiinspektion Trier fahndet nach einem flüchtigen LKW, welcher am gestrigen Montag einen parkenden PKW in der Kantstraße beschädigt haben soll.

Nach ersten Ermittlungen soll der LKW im Zeitraum von 08:00 – 08:30 Uhr in der Kantstraße 20 einen dort, am Fahrbahnrand, parkenden Audi A4 beim Vorbeifahren beschädigt haben. Anschließend wäre der LKW in Richtung Lindscheidstraße davon gefahren, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blau-roten LKW mit Anhänger gehandelt haben.



