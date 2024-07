Polizeiinspektion Birkenfeld verabschiedet Frau Brunhilde Lorenz

Am 30.07.2024 hat die Polizeiinspektion Birkenfeld Frau Brunhilde Lorenz im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet.

Gleichwohl Frau Lorenz als Reinigungskraft einer Fremdfirma für Sauberkeit und Ordnung in der Dienststelle sorgte, war sie doch in Ihrer 11-jährigen Tätigkeit ein gewohntes und vertrautes Gesicht bei den Mitarbeitern. Für Ihre geleistete Arbeit möchten wir uns recht herzlich bedanken und wünschen für die kommende Zeit alles Gute, verbunden mit einer glücklichen und gesunden Zukunft.



