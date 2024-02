Polizeiinspektion Birkenfeld beteiligt sich am bundesweiten Girls' Day 2024

Die Polizeiinspektion Birkenfeld beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am bundesweiten „Girls´ Day“ (25.

PI Birkenfeld Foto: Polizeidirektion Trier

04.2024).



Wie sieht der Arbeitsalltag eines Polizisten bzw. einer Polizistin aus? Welche Ausrüstung steht der Polizei zur Verfügung? Welche Karrierechancen habe ich? Welche Voraussetzungen liegen vor, um mich dort zu bewerben?



All diese Fragen und mehr werden im Rahmen eines abwechslungsreichen Erlebnis- und Aktionstages durch erfahrene Polizeibeamte bzw. Polizeibeamtinnen beantwortet.



Fünfzehn Mädchen erhalten einen Tag lang interessante Einblicke in den vielseitigen Beruf des Polizisten bzw. der Polizistin. Die Veranstaltung findet zwischen 8:00 und 14:00 Uhr auf dem Gelände der Polizeiinspektion Birkenfeld in der Wasserschiederstraße 33 statt.



Die Schülerinnen lernen dabei die unterschiedlichen Arbeits- und Aufgabenbereiche sowie den Aufbau einer Polizeiinspektion kennen. Ihnen wird zudem ermöglicht, Einblicke in Einsatzleitstelle, Erkennungsdienst, Ausrüstung und Einsatzmittel der Polizei sowie weitere schutz- und kriminalpolizeiliche Aufgaben zu erhalten.



Bewerben können sich Schülerinnen der weiterführenden Schulen zwischen 12 und 14 Jahren. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online unter www.girls-day.de (im Radar bitte die Suchbegriffe Polizei und 55765 Birkenfeld angeben).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Ansprechpartner: PHK Bolle

Telefon: 06782/991-72

E-Mail: pibirkenfeld.verkehrssicherheit@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell