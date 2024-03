Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung

Um 13:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Schweich eine Mitteilung über eine gefährliche Körperverletzung in einem Mehrparteien-Wohngebäude in der Schulstraße in Trier-Ehrang.





Hier kam es aufgrund persönlicher Differenzen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der nach jetzigen Erkenntnissen einer leicht verletzt wurde.



Nach den ersten Hinweisen an die Polizei soll ein Messer bei dem Streit im Spiel gewesen sein, weshalb die Polizei mit starken Kräften vor Ort war.



Die Lage vor Ort hat sich aber schnell beruhigt, der Sachverhalt ist weitestgehend geklärt und die Widersacher sind getrennt, so dass sich die polizeilicher Ermittlungen nun auf die Tatumstände konzentrieren.



Die Durchfahrtstraße in diesem Bereich war kurzzeitig aufgrund des Einsatzes für den Straßenverkehr gesperrt, ist aber zwischenzeitlich wieder frei befahrbar.



Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Schweich dauern zurzeit noch an.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502/915710 mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.



