Trier

Polizeieinsatz in Trier-Olewig: Aggressiver Mann ins Krankenhaus verbracht

Am gestrigen Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 14.30 Uhr, hatte ein 32jähriger Mann aus dem Stadtteil Olewig einen öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz in der Straße „Zur Mühle“ ausgelöst, der zunächst in seiner Wohnung begann.