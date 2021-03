Trier

Polizeieinsatz an der B 51

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es an der Bundesstraße 51 in Richtung Trier, im Bereich des Parkplatzes an der Abfahrt der A 64 zu einem Polizeieinsatz, an dem auch zivile Einsatzkräfte beteiligt waren.