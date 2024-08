Polizei warnt vor Giftköder im Bereich Fell

In der Nacht von Donnerstag dem 15. August und Freitag dem 16. August wurde in Fell im Bereich der Bachstraße/Gartenstraße ein tote Freigängerkatze durch ihre Besitzer gefunden.

Anzeige

Schweich (ots).



In der Nacht von Donnerstag dem 15. August und Freitag dem 16.August wurde in Fell im Bereich der Bachstraße/Gartenstraße ein tote Freigängerkatze durch ihre Besitzer gefunden. Die Katze hatte Vergiftungserscheinungen und es ist davon auszugehen, dass sie einen Giftköder gefressen hat. Äußerlich war die Katze unverletzt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.



In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass ein Auslegen von Giftködern ein Straftatbestand ist und diese Straftaten auch mit allen rechtlichen Mitteln verfolgt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502 91570

pischweich.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell