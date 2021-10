Polizei Trier zieht nach kurzem Fluchtversuch berauschten Fahrzeugführer aus dem Verkehr

auf 27. Oktober 2021) musste die Polizeiinspektion Trier im Stadtgebiet Trier einen fahruntüchtigen Fahrzeugführer nach kurzem Fluchtversuch aus dem Verkehr ziehen.



Demnach wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:30 Uhr auf einen PKW aufmerksam, welcher die Ascoli Piceno Straße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke befuhr. Bei Erkennen der Kontrollabsicht versuchte der Fahrzeugführer zunächst durch Rückwärtsfahren der Ascoli Piceno Straße in Richtung Moselstadion zu flüchten. Die Beamten konnten das Fahrzeug nach kurzer Verfolgung in Höhe der Bleichstraße stoppen.



Im Zuge der Verkehrskontrolle wurden beim 27-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Des Weiteren war der 27-jährige Fahrer ohne Wissen des Halters mit dem Fahrzeug auf dem Nachhauseweg und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.



Dem Fahrzeugführer wurde zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



In diesem Zusammenhang wendet sich die Polizei Trier mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:



Wer hat das Ereignis beobachten können?



Wer wurde möglicherweise durch den riskanten Fluchtversuch gefährdet?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0651/9779-5210 entgegen.



