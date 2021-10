Polizei Trier stellt Graffiti-Sprayer

Das war geschehen:



Gegen 15:50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizeiinspektion Trier darüber, dass eine Person auf dem Konstantinplatz in Trier ein Graffiti an die Mauer sprüht.



Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Streifenwagenbesatzung aufgesucht. Beim Anblick der Beamten flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Banthusstraße. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnten die Beamten die Person schließlich im Kreuzungsbereich Windstraße – Balduinstraße stellen.



Es handelte sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Trier. Der Tatverdächtige wurde zunächst auf die Polizeiinspektion Trier verbracht und dort in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Trier darauf hin, dass die Stadt Trier Flächen für legale Graffiti anbietet. Die Erlaubnis zum Sprayen erteilt das städtische Jugendamt. Des Weiteren gibt es in vielen Jugendzentren im Stadtgebiet entsprechende Graffiti-Angebote.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

POK Florian Poß



Telefon: 0651-9779-5217

www.polizei.rlp.de/pd.trier/pi.trier

Twitter: @PolizeiTrier; #WirfürTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell