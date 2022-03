Polizei Trier stellt drei Tatverdächtige im Bereich Trier-Süd nach „Reifenstechen“ an zwei PKW

Am 19.03.22, gegen 01:37 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gerade drei männliche Personen aus sicherer Entfernung beobachtete, die in der Gilbertstraße an zwei Fahrzeugen Stich-/ Schlitzbewegungen in Richtung der Reifen machten.

Anschließend hätten sich die Personen in Richtung Saarstraße entfernt. Aus dem Bereich der Saarstraße hörte er nochmals einen lauten Knall und vermutete eine weitere Sachbeschädigung. Der Zeuge konnte am Telefon eine gute Beschreibung der getragenen Kleidung mit Auffälligkeiten der drei Personen abgeben. Weiterhin gab er an, dass er es aktuell noch „zischen“ höre.

Unverzüglich wurden Fahndungsmaßnahmen im Bereich Trier-Süd eingeleitet. Im Bereich der Gilbertstraße konnte an zwei PKW jeweils ein aufgeschlitzter bzw. zerstochener Reifen, im Bereich der Saarstraße konnte eine Beschädigung an einer Bushaltestelle festgestellt werden. Hier wurde ein Stahlmülleimer aus der Verankerung gerissen oder getreten. Um 01:44 Uhr konnte eine Streife im Bereich der Nikolausstraße drei Personen feststellen, die sich anschließend hinter einem Wohnmobil zur straßenabgewandten Seite verborgen hielten. Mit weiter hinzueilenden Streifen wurden die 3 Personen einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen bestand eine hohe Übereinstimmung in Bezug auf die Kleidung der drei Personen. Bei der Durchsuchung konnte zunächst bei einer Person eine Klinge eines Cuttermessers aufgefunden werden. Weiterhin wurde bei einer Person ein Geldbeutel mit Ausweispapieren und einer EC-Karte aufgefunden, die vermutlich aus einer vor Monaten begangenen Straftat stammen. Bei der Absuche der Kontrollörtlichkeit wurden unter dem Wohnmobil zwei weitere Messer (darunter ein Einhandmesser) aufgefunden. Ob die Personen auch für gleichgelagerte Taten in den letzten Wochen im Bereich Trier-Süd oder im Stadtgebiet infrage kommen, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Tel. 0651/9779-5210, in Verbindung zu setzen.



