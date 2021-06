Polizei Trier beendet illegales Autorennen – Führerscheine der Fahrer wurden vor Ort beschlagnahmt

Archivierter Artikel vom 01.05.2021, 02:40 Uhr

In der Nacht vom 30.04.21 auf den 01.05.21 (Hexennacht) führte die Polizei Trier einen Sondereinsatz in Bezug auf die Tuner- und Poser-Szene durch.





Im Laufe der Nacht wurden u.a. 5 Fahrzeuge kontrolliert, bei denen aufgrund von technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein weiterer Fahrzeugführer führte seinen PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden eingeleitet.



Kurz nach Mitternacht fielen den Beamten zwei Fahrzeuge auf, die sich im Bereich In den Moselauen (Parkplatz) nebeneinander auf der Straße positionierten. Gleichzeitig ließen beide Fahrzeugführer ihre Motoren aufheulen und beschleunigten diese stark. Kurz vor einem Kurvenbereich kam es zu einem waghalsigen Überholmanöver.

Anschließend stellten die Fahrzeugführer nochmals ihre Fahrzeuge parallel zueinander auf. Wiederrum heulten die Motoren auf und beide Fahrzeugführer beschleunigten ihre Fahrzeuge in Rennmanier. Unverzüglich wurden beide Fahrzeuge gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Aufgrund der zuvor gezeigten Fahrweise, wurden die Führerscheine beider Fahrzeugführer wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens, vor Ort beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eigeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-5210

Pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell