Trier-Ehrang

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

In der Merowinger Straße, Ecke Quinter Straße, wurde am Samstag, 31.10.2020, zwischen 17 und 22 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter dunkler Pkw, BMW, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der gesamten Fahrerseite beschädigt.