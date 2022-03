Trier

Polizei sucht Zeugen nach Nötigung BAB 1/602 Richtung Trier

Am heutigen Abend gegen 18:45 Uhr meldete ein Zeuge einen PKW auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Trier, welcher von der AS Föhren bis in das Stadtgebiet Trier wiederholt in einer auffälligen Fahrweise geführt wurde.