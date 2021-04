Konz

Polizei sucht Zeugen Am Montag, dem 26.04.2021 gegen 18:25 Uhr, versuchte ein Motorradfahrer sich in Konz einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Michael-Scherer-Straße in den Kreisel am ehemaligen Rewe-Markt einfuhr, in diesem zwei Fahrzeuge überholte und dann weiter mit zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Wiltingen fuhr.