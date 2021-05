Polizei sucht Fahrerin eines schwarzen Seat

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, hatte sich bereits am Sonntag, 25. April 2021, gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich Rautenstrauchpark/Jakobstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem einem Passanten mit einem Pkw über den Fuß gefahren wurde. Der Passant war wohl unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, sodass der Unfall unvermeidbar war. Zudem steht zudem zu vermuten, dass die Fahrerin das Überrollen des Fußes überhaupt nicht bemerkt hatte.



Personen, die sich aufgrund des Presseaufrufes angesprochen fühlen, bzw. Zeugen, die zu dem beschriebenen Ereignis Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



