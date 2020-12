Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 19:00 Uhr

Trier

Polizei kontrolliert Fahrräder in der Innenstadt von Trier

Am Dienstag, den 23.09.2020 führten Beamte der Polizeiwache Innenstadt und der Polizeiinspektion Trier in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr eine gezielte Verkehrskontrolle in der Innenstadt von Trier durch.