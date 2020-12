Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 18:11 Uhr

Beamte der Innenstadtwache Trier führten am Mittwoch, den 26.08.2020 eine gezielte Verkehrskontrolle in der Innenstadt von Trier durch.

Der Schwerpunkt lag auf dem verbotswidrigen Befahren der Innenstadt mit Fahrrädern in der Zeit von 11:00- 19:00 Uhr. Innerhalb einer Stunde wurden 20 Fahrradfahrer kontrolliert. 11 Fahrradfahrer wurden kostenpflichtig verwarnt.



Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten auf die Verkehrssicherheit der Fahrräder und gaben den Bürgern entsprechende Tipps. Des Weiteren wurden die Rahmennummern der Fahrräder überprüft, um gestohlene Fahrräder ermitteln zu können.



Zukünftig werden durch die Polizei Trier weitere Kontrollen an unterschiedlichen Stellen in der Innenstadt von Trier durchgeführt.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell