Polizei Idar-Oberstein lädt zu „Coffee with a cop“ ein

Am Dienstag, den 5. März ab 16 Uhr, bietet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein erneut die Nachwuchsveranstaltung namens „Coffee with a cop“ auf dem Gelände der selbigen Polizeiinspektion, in der Hauptstraße 236 in 55743 Idar-Oberstein, an. Im Rahmen der Veranstaltung können Interessierte mit Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei in ein lockeres Gespräch kommen.