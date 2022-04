Polizei Idar-Oberstein erfüllt 7-jährigem Jungen aus dem OT Weierbach seinen Herzenswunsch

Der Kontakt zur Familie wurde über einen pensionierten Polizeibeamten hergestellt. Der Wunsch des Jungen wurde ihm nun, durch zwei Polizeibeamtinnen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, erfüllt.



Flynn leidet unter Zerebralparese, eine bleibende, ab dem frühen Kindesalter bestehende Störung, die mit erheblichen Einschränkungen, wie zum Beispiel Bewegungseinschränkungen, einhergeht.



Die Polizei Idar-Oberstein stattete dem Jungen zuhause persönlich einen Besuch ab. Zu diesem besonderen Ereignis trug der Junge extra ein Polizeikostüm. Das Interesse an dem Polizeifahrzeug war groß. Ihm wurde die Gelegenheit gegeben, sich das Fahrzeug und dessen Ausstattung in Ruhe anzusehen. Zum Schluss durfte er sogar im Polizeifahrzeug Platz nehmen. Auch die Eltern des Jungen waren von dem Erlebnis sichtlich gerührt und zeigten sich gegenüber der Polizei Idar-Oberstein sehr dankbar.



