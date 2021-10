Polizei Birkenfeld ahndet zahlreiche Handyverstöße

Am Freitag, dem 01.10.21, stellt die Polizei in der Schneewiesenstraße innerhalb von einer Stunde 10 Verkehrssünder fest, die mit dem Handy am Ohr, bzw in der Hand, unterwegs waren.





„Ablenkung'“ ist eine der häufigsten Unfallursachen und daher ist das Benutzen während der Fahrt verboten. Hier droht momentan noch ein Bußgeld in Höhe von 100EUR, ein Punkt in Flensburg ist ebenfalls fällig. Neben dem einfachen Telefonieren mit dem Handy am Ohr, sind auch das Lesen und Schreiben von Texten usw. verboten. Wird dem Gerät in einer Halterung länger der Blick zugewendet, ist auch dies nicht erlaubt.

Am sichersten ist unterwegs, wer auf die Benutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt ganz verzichtet.



Aufgrund der erschreckend hohen Anzahl der Verstöße, wird dies nicht die letzte Kontrolle zum Thema „Ablenkung am Steuer“ gewesen sein.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

www.polizei.rlp.de/pi.birkenfeld



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell