PKW-Brand in Reinsfeld

Am 19.01.2024, gegen 04:10 Uhr meldete eine Anwohnerin einen brennenden PKW in der Rindertanzstraße in Reinsfeld.

durch Brand beschädigte Fahrzeuge Foto: Polizeidirektion Trier



Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf einen daneben geparkten PKW über, bis es von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig abgelöscht werden konnte.

An den angrenzenden Wohnhäusern entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Feuerwehr dürfte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt im Bereich der Fahrzeugbatterie handeln.

Ein Fahrzeug brannte vollständig aus, am zweiten PKW entstand schwerer Sachschaden.



